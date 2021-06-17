Над Ростовом, в районе Левенцовки, поднялся едкий черный дым

Страшный черный дым поднялся над Левенцовкой, его видно даже из Батайска. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Левенцовский, произошло возгорание стройматериалов. В небо над городом поднялся столб черного едкого дыма. Загорелись обрезки пластиковых труб, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации службы «01», в 18.20 на пульт диспетчера службы поступило звонок. Очевидцы сообщали о пожаре недалеко от многоэтажных жилых домов на пересечении улицы Ткачева и проспекта Маршала Жукова. Горели обрезки пластиковых труб и кабелей на открытой стройплощадке. Огонь локализовался на площади 50 квадратных метров.

На место выехал расчет спасателей: с огнем борются 8 человек с помощью 2 единиц техники.

Надзорным органам еще придется выяснить причину происшествия.

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