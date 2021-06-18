Поврежденный ливнем асфальт в Ростове восстановят за 4 дня

Сейчас поврежденные отрезки дорог перерыли для транспорта Фото: сайт администрации Ростова

Власти Ростова обещают восстановить поврежденный ливнем асфальт за 4 дня. Речь идет об участках на Халтуринском - от Пушкинской до Согласия, на Приволжском, Семашко - от Донской до Береговой и на 13-ой линии. Сейчас эти отрезки дорог перерыли.

- До утра 18 июня районные службы приведут улично-дорожную сеть в порядок. И в течение 4 дней силами МКУ ДИСОТИ и ресурсоснабжающих организаций будет восстановлено дорожное полотно на поврежденных участках, - сообщил на своей странице в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сейчас дорожные службы проверяют проезжие части. Все обнаруженные повреждения включат в наряд-задания для оперативного устранения.

Вчера, 17 июня, в Ростове разгулялась стихия с ливнем и шквалистым ветром. Дворы и улицы города превратились в мини-Венецию. В соцсетях после этого составили шуточную карту с «рекой Текучева и озером Нагибино»