«Река Текучева и озеро Нагибино»: ростовчане глумятся над последствиями ливня в Ростове

Ростовчане придумали названия новым рекам и озерам, которые появляются в городе только после мощных ливней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливень в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 не просто затопил несколько низин, а заставил практически плыть машины и пешеходов. Так, 43 спасателя откачивали воду из затопленной привокзальной площади, снова залило многострадальную девятиэтажку по улице Ленина. Порой люди стояли практически по пояс в воде и боялись перейти улицу, охваченную бурным потоком воды. «КП - Ростов-на-Дону» даже завела рубрику «Ростов-на-плаву», посвященную сегодняшнему потопу в донской столице.

Почему последствия ливней для города столь масштабны, ростовчане активно комментировали в соцсетях. В этот раз в сети встречались не только шутки из серии «никогда такого не было и вот опять» и мемов про автоэлектриков, озолотившихся после «плавания» машин. Люди составили целую карту временных водоемов Ростова — они появляются только после мощных ливней.

ВЫПУСТИЛИ КРАКЕНА В ВОДОПАД ГАЗЕТНЫЙ

«Реки — Текучева и Доломановская, озера Нагибино, Братско-Садовое и Ж/Двокзальное», - выдал новейшие гидронимы для временных водоемов ростовчанин Стас. «Еще судоходный канал на Малиновского», - добавил Артем, наверное, представив груженые добром баржи. «Водопад Газетный, реки Богатяновская и Семашко», - продолжила завлекать доверчивых туристов Елизавета.

«Выпускайте Кракена!» - пытается навести хтонический ужас в чате Александр. Славик же — за прибыльный бизнес: «Можно рыбу запускать».

АВТОНОМЕРА - КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

А Марфа - сегодня главный помощник автомобилистов: «Живу на Текучева: после дождя все собирают грибы, а я собираю автомобильные номера». «Как корабль назовешь», - замечает Елена насчет названия одного из «героев дня» - улицы Текучева.

Не обошлось и без шуток по поводу освоения набережных. «Канатку они через Дон хотят! А что не над центром сразу?» - вносит вполне рациональное для дождливого дня предложение Ирина.

Ну и как же без классического ростовского комментария! «И ни одной заниженной «Приоры» нет?» - вопрос Марины, скорее, риторический.

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