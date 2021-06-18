В Ростовской области на трассе потушили вспыхнувший грузовик

ЧП произошло рано утром, около 3.05 Фото: соцсети

Сегодня, 18 июня, в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» потушили вспыхнувший грузовик. К счастью, при пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло рано утром, около 3.05. Загорелась кабина авто. Это произошло на дороге, в пути. Водитель сразу же остановился и попросил о помощи. Огнеборцы потушили пламя за 12 минут. Всего работали 4 человека, они использовали одну спецмашину.

Судя по фото в соцсетях, салон большегруза выгорел полностью. Сейчас причины пожара устанавливают специалисты.

На прошлой неделе в Ростове сгорел автобус №10. В этом случае также обошлось без жертв и пострадавших