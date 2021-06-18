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Происшествия18 июня 2021 13:56

В станице Тацинской Ростовской области из-за сильного дождя подтопило 15 домов

На месте ЧП задействовали пожарных, спасателей и коммунальщиков
Ангелина СКИБА
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Специалисты откачали воду и очистили территорию от мусора

Специалисты откачали воду и очистили территорию от мусора

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Утром, 18 июня, в станице Тацинской Ростовской области из-за сильных осадков подтопило 15 домов. Все они находятся в низменной части населенного пункта. На месте ЧП задействовали пожарных, спасателей и коммунальщиков, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Специалисты откачали воду и очистили территорию от мусора. Также утром перевезли жителей подтопленной территории. 26 человек сейчас находятся у родственников и в гостинице. Они смогут вернуться домой только после того, как специальная группа оценит ущерб.

- Всего в работах участвовали 28 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек и 2 спецмашины. В настоящее время осадки прекратились, вода ушла, - добавили в пресс-службе МЧС.

Сегодня же аэромобильная группа Донского спасцентра отправилась на помощь жителям Керчи. Накануне там из-за удара стихии также произошли массовые подтопления.