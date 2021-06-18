В Крым отправилась вторая аэромобильная группировка из Ростовской области

Спасатели отправились на помощь жителям Крыма Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Сегодня, 18 июня, в 14.20 из Ростовской области в Крым отправилась вторая аэромобильная группировка спасцентра. Эту колонну с техникой и людьми встретят Ялте, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Для ликвидации последствий непогоды из Донского спасательного центра выехала группировка для работы в Ялте, это 53 человека и 13 единиц техники. В данный момент в Республику Крым выдвигаются дополнительные силы в составе 50 человек и 10 единиц техники, - прокомментировали в ведомстве.

Первый эшелон помощи отправился с берегов Дона еще рано утром, около 5 часов. Эту группу направили в город Керчь. Из-за удара стихии в Крыму подтопило сотни жилых домов, пострадали люди.