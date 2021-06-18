Проезд на два с половиной месяца ограничат по нескольким улицам в Ростове

Дороги перекроют из-за технических работ Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 августа по 17 октября на нескольких улицах Ростова ограничат движение транспорта. Это сделают из-за модернизации тепловой магистрали. Информацию об этом опубликовал городской департамент автодорог.

- Перекроют проезд по переулку Островского на участке от Пушкинской до Максима Горького и по улице Пушкинской в створе пересечения с Островского. Также введут ограничения на Максима Горького - Островского до Максима Горького, 97, - говорится в сообщении.

Также в ближайшее время власти города планируют восстановить движение транспорта по участкам дорог, которые размыло во время ливня.