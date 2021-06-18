Место ЧП уже посетил заместитель губернатора Вадим Артемов Фото: Вероника Силина

Пострадавшие от подтопления жители станицы Тацинской получат материальную помощь. Сейчас размер ущерба оценивает специальная комиссия. Людей эвакуировали. Место ЧП уже посетил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- В общей сложности было эвакуировано 26 человек, они размещены у родственников и в гостиничном фонде. Все работы экстренные службы выполнили максимально быстро и профессионально, с учетом физического и психологического состояния людей. Так, например, одного из местных жителей в связи с особенностями заболевания несли на носилках, - рассказал Вадим Артемов.

Дома, расположенные в низовой части станицы, залило из-за сильного дождя, который прошел в ночь с 17 на 18 июня. Всего пострадали 15 домов, вода затекла в подвалы и в некоторых случаях даже на первые этажи построек.

С утра во дворах работали пожарные, спасатели и коммунальщики. Они откачали воду и очистили территорию от мусора. Всего последствия непогоды ликвидировали 28 человек, было задействовано 13 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек и 2 единицы техники.