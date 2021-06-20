Народный календарь на 20 июня: пчелы сидели на стенках улья перед сильной жарой

Народный календарь на 20 июня Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 20 июня: наши предки считали, что, если в этот день стояла теплая погода, то стоит ожидать богатого урожая ржи. Пчелы сидели на стенках улья перед сильной жарой. Если ночью не было росы, то это к дождю.

Любое ненастье в течение дня будет предвещать неурожай. Если в этот день гром долго гремит - ненастье надолго, а если он переходит с места на место - будет град и холод. Голуби в ясную погоду искали укрытие перед скорым дождем. Красные вспышки молний обещали ветры и бурю. Если дым от костра по земле стелется, клубится или глаза ест, а угли ярко тлеют - переменится погода на ненастную. Воробьи в пыли купались также к ненастью.

Если с утра на крыше голуби тесно сидят, повернувшись грудками на восток, то это к дождю. Если пауки за ночь расширили свои сети, то день должен был быть хорошим.

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