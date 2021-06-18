Таганрог включили тройку городов-лидеров по развитию общественного транспорта

Ключевой темой отраслевого обзора были масштабные проекты в сфере электротранспорта Фото: сайт правительства РО

ВЭБ.РФ включил Таганрог в тройку российских городов-лидеров по развитию общественного транспорта. Аналитики не смогли обойти вниманием пилотный проект по модернизации трамвайной сети. Именно он и принес место в топ-3, сообщает сайт донского правительства.

Такая позиция приморского города в рейтинге неудивительна - ключевой темой отраслевого обзора были масштабные проекты в сфере электротранспорта. Таганрог стал первым городом в стране, заключившим концессионное соглашение на комплексную модернизацию всей трамвайной инфраструктуры, а не отдельной ее части.

Всего должны построить 45 км путей. Также планируют закупить 60 единиц подвижного состава. «Первую милю» трамвайной инфраструктуры собираются завершить в сентябре.

Кроме Таганрога лидерами повестки по модернизации систем пассажирского транспорта в мае стали Нижний Новгород и Екатеринбург.