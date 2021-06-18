В Ростовской области местного жителя заподозрили в убийстве собутыльника Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Белокалитвинском районе Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в совершении преступления по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи выяснили, что 16 июня 27-летний местный житель распивал спиртные напитки со своим 37-летним приятелем рядом с одним из домов в поселке Коксовы. Внезапно между ними разгорелась ссора и злоумышленник бросился на своего оппонента с кулаками и стал бить его по голове и туловищу. Свидетели произошедшего вызвали к месту происшествия скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, но несмотря на все усилия мужчина скончался от полученных травм.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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