С 21 июня изменится расписание автобусов «Ростов – Платов»

Из Платова выезд с 8.30 до 21.30 также каждые полчаса Фото: сайт министерства транспорта РО

С 21 июня изменится расписание автобусов № 700, которые следуют по маршруту Ростов - Платов. Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Так, теперь отправление с Привокзальной площади с 6.30 до 19.30 будет происходить каждые полчаса, а с 20.30 до 6.30 - один раз в час. Из Платова выезд с 8.30 до 21.30 каждые полчаса, а с 22.30 до 7.30 – раз в час.

Промежуточные остановки: проспект Шолохова (Пригородный автовокзал), проспект Шолохова (аэропорт), Аксай, Аксайский поворот, поселок Рассвет. Время в пути составит 1 час 10 минут.

Ранее в Ростове почти 100 пассажиров автобусов оштрафовали за отсутствие защитных масок. Всего же с инспекцией обошли больше 3 тысяч единиц общественного транспорта