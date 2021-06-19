В Ростове заведующая столовой зарабатывала деньги на «мертвых душах»

Бывшую заведующую столовой подозревают в служебном подлоге и мошенничестве Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ростове бывшую заведующую столовой подозревают в служебном подлоге и мошенничестве. Уже завели уголовное дело. Женщина зарабатывала деньги на «мертвых душах», пояснили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как уточнили в ведомстве, с ноября 2020 года по март 2021 года злоумышленница вносила в документы ложные сведения о работе нового сотрудника. Однако этот специалист числился в столовой фиктивно, и вся его зарплата шла в карман заведующей. С помощью такой схемы она успела присвоить 54 тысяч рублей.

- Этими деньгами женщина распорядившись ими по собственному усмотрению. Сейчас еще идет следствие, устанавливаются все детали преступления, - добавили в Следкоме.

В этом же году заведующую одного из ростовских детсадов оштрафовали за поборы с родителей