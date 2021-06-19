Активисты движения «МойФасад» попросили власти Ростова защитить исторические здания

Подписи под обращением поставили больше 200 человек Фото: страница в Facebook движения «МойФасад»

В Ростове участники движения «МойФасад» попросили власти защитить исторические здания от покрытия сайдингом и профлистом во время капремонта. Подписи под обращением поставили больше 200 человек. Об этом в соцсетях рассказали сами активисты.

- Горожане самых разных профессий крайне взволнованы текущим положением дел в вопросе капитального ремонта исторических зданий. Облик нашего города волнует не только архитектурное сообщество, «простых» людей он волнует ничуть не меньше. Город теряет свою индивидуальность и привлекательность, - пост с таким заявлением сейчас опубликован в Facebook.

При этом обществ общественники отметили, что администрация и профильные ведомства понимают ситуацию и даже готовы приять ряд соответствующих поправок. Рассмотреть их обещали уже 22 июня, однако «что-то пошло не так, и документ еще не поступал в гордуму».

- Неделю назад нам еще раз подтвердили, что да, все идет по плану, поправки выносятся на обсуждение в думу. Но, кажется, что-то снова пошло не так. На сегодняшний день нам известно, что документ с поправками в думу не поступал, он завис по пути. Мы искренне надеемся, что ситуация разрешится и наши договоренности и взаимное понимание будут подкреплены конкретными решениями и действиями, - написали активисты движения «МойФасад».

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