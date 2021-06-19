«Лучи Победы»: 22 июня прожекторы озарят ночное небо над Ростовом и Таганрогом

Впервые после войны прожекторами осветили небо над Москвой Фото: сайт правительства РО

22 июня - в День памяти и скорби - прожекторы озарят ночное небо над Ростовом и Таганрогом. Акцию «Лучи Победы» проведут в память о тех, кто погиб за Родину в годы Великой Отечественной войны, пояснили в донском правительстве.

В 1941-1945 годах лучи в ночном небе могли означать только одно - опасность вражеского налета. Однако после Победы они обрели иной смысл, теперь это знак памяти, а также символ продолжающейся жизни.

Впервые после войны прожекторами осветили небо над Москвой, это произошло июне 1945. Спустя годы уже в Севастополе придумали похожий проект. Благодаря поддержке президента Владимира Путина, акция стали проводить по всей стране.

Также в донской столице и приморском городе зажгут «Огненные картины войны». 21 июня из тысяч свечей составят стелу «Освободителям Ростова» и Петрушинскую «балку смерти».