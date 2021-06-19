Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июня 2021 14:26

Украли 15 тысяч: ростовчанка заплатила мошенникам за несуществующую пиццу

Злоумышленники списали деньги с карты своей жертвы. Сейчас их разыскивают
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
У женщины потеряла из-за пиццы все деньги

У женщины потеряла из-за пиццы все деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанка вместо вкусной пиццы нашла в Интернете мошенников, которые списали деньги с ее счета. Сейчас злоумышленников разыскивают, возбуждено дело. Об этом сегодня, 19 июня, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Всего у женщины украли 15 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что она зашла на сайт-обманку и ввела данные своей карты, после этого ее деньги пропали.

Липовые интернет-страницы иногда выглядят как настоящие. С первого взгляда сложно понять, что они представляют угрозу. При заказе еды нужно всегда обращать внимание на детали, например, проверять адрес ресурса и его наполнение. Правоохранители и вовсе советуют не вводить личные данные и реквизиты в сети.

Также сегодня стало известно о махинациях бывшей заведующей одной из ростовских столовых. Она решила вести бизнес на «мертвых душах».