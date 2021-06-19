Украли 15 тысяч: ростовчанка заплатила мошенникам за несуществующую пиццу

У женщины потеряла из-за пиццы все деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанка вместо вкусной пиццы нашла в Интернете мошенников, которые списали деньги с ее счета. Сейчас злоумышленников разыскивают, возбуждено дело. Об этом сегодня, 19 июня, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Всего у женщины украли 15 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что она зашла на сайт-обманку и ввела данные своей карты, после этого ее деньги пропали.

Липовые интернет-страницы иногда выглядят как настоящие. С первого взгляда сложно понять, что они представляют угрозу. При заказе еды нужно всегда обращать внимание на детали, например, проверять адрес ресурса и его наполнение. Правоохранители и вовсе советуют не вводить личные данные и реквизиты в сети.

Также сегодня стало известно о махинациях бывшей заведующей одной из ростовских столовых. Она решила вести бизнес на «мертвых душах».