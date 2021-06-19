С 21 июня три района Ростова на две недели останутся без горячей воды

Горячую воду отключат из-за гидравлических испытаний теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 21 июня в трех районах Ростова на две недели ограничат подачу горячей воды. Это сделают из-за гидравлических испытаний теплосетей, с понедельника стартует второй этап работ. Об этом сообщили в администрации города.

Греть кастрюли и тазики c начала следующей недели начнут жители Набережной - Сиверса - Пушкинской - Театрального - Шолохова - 22 и 21 линии. Также вода под сниженным давлением будет поступать в квартиры на Северном, Темернике и на улицах, прилегающих к Ленина и Нагибина.

С середины мая по начало июня в донской столице проводили первый этап проверки теплосетей. Власти сообщили, что за этот период выявили и ликвидировали 45 дефектов.