Жители Пролетарского района Ростова на сутки останутся без воды

Отключения произведут в границах от Мясникова до Листопадова и от 15-й до 29-й линии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нескольких улицах Пролетарского района Ростова сутки не будет воды. Ее перекроют с 8.30 22 июня до 8 часов 23 июня. Такую информацию опубликовали на сайте «Ростовводоканала».

- Отключения произведут в границах от Мясникова до Листопадова и от 15-й до 29-й линии, - говорится в сообщении.

Воду выключат из-за переврезки трубы. Работы будут вести на участке 19-ой линии от Закруткина до Листопадова, а также на Листопадова и Богданова.

Кроме того, с сегодняшнего дня, с 21 июня, в трех районах донской столицы на две недели должны отключить горячее водоснабжение. Об этом ранее предупреждали в администрации города.