Михаил Мурашко: «В Ростове требуются повышенные меры безопасности из-за COVID-19»

Министр добавил, что заболеваемость снова идет на подъем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городах-миллионниках, в том числе в Ростове-на-Дону, требуются повышенные меры безопасности из-за распространения коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

- Мегаполисы, крупные города-миллионники - это на сегодняшний день те субъекты, где требуется наибольшее внимание: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Ростов и ряд других регионов. Это места с высокой плотностью населения. Там требуются повышенные меры безопасности, - сказал Михаил Мурашко.

Министр также добавил, что ситуация, связанная с COVID-19, меняется очень быстро. Не так давно фиксировали снижение заболеваемости, но «сейчас опять идет подъем». При этом одним из важных вопросов в регионах остается перепрофилирование коек. Их должны оперативно разворачивать в случае кардинального изменения в уровне заболеваемости.

В Ростовской области, по состоянию на 21 июня, за сутки выявили еще 169 новых заболевших. Всего же с начала пандемии зарегистрировали 97 521 инфицированного. В последние дни до 1 поднялся коэффициент распространения коронавируса. В стационарах лечение получают больше тысячи пациентов.

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