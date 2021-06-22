В Ростовской области на «Самбекских высотах» провели акцию «Свеча памяти»

Сбор начали в 3.30 около мемориала Славы Фото: сайт правительства РО

Рано утром 22 июня в Ростовской области на территории музея «Самбекские высоты» провели акцию «Свеча памяти». Ее посвятили 80-годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества и всех жертв фашизма, сообщает сайт донского правительства.

Начали сбор в 3.30 около мемориала Славы «Героям прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога». Показали литературно-музыкальную композицию «Так началась война». После этого состоялась zoom-конференция с Брестом и Брестской крепости. Завершили мероприятие патриотическим квестом «Шагаем дорогами Победы».

- Мы должны воспитать подрастающее поколение с осознанием себя потомками народа, совершившего исторический подвиг. Также нужно противостоять попыткам переписывания истории и принижения значимости итогов Великой Отечественной войны, - подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Великая Отечественная война началась ровно 80 лет назад. Утром 22 июня 1941 года Германия и её союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. В военное лихолетье погибли более 27 миллионов советских граждан.

Сегодня же память погибших участников Великой Отечественной войны почтили в ростовском парке имени Фрунзе. Жители донской столицы возложили цветы и венки к мемориалу «Павшим воинам»