В трех территориях Ростовской области увеличат коечный фонд для пациентов с COVID-19

Число мест для заболевших увеличат в Азове, Каменске-Шахтинском и в городе Зверево Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трех территориях Ростовской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 22 июня, на заседании оперштаба сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

- В настоящий момент на территории области продолжают функционировать 14 инфекционных госпиталей общей мощностью 1480 коек, это 55,5% от норматива. С учетом эпидситуации по нескольким территориям мы готовим решение по изменению коечного фонда в плане увеличения. Это Азов, Каменск-Шахтинск и город Зверево, - сказал Юрий Кобзев.

Глава донского Минздрава добавил, что сейчас средняя загрузка провизорных коек составляет 30%. Всего провизорных коек - 1960.

Также на совещании прозвучала информация о том, что в ближайшее время на Дону планируют создать «места свободные от COVID-19»