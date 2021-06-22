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Общество22 июня 2021 15:32

В Ростове с 3 июля запретят остановку транспорта на Театральной площади

Под запретом будет участок от Краснофлотского до Продольного
Ангелина СКИБА
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Также в городе на два месяца планируют перекрыть несколько улиц

Также в городе на два месяца планируют перекрыть несколько улиц

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове с 3 июля запретят остановку транспорта на Театральной площади. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации донской столицы.

- На площади Театральной под запретом будет участок от переулка Краснофлотского до переулка Продольного с южной стороны, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 августа по 17 октября планируют ограничить движение машин на Островского, Пушкинской и Максима Горького