Также в городе на два месяца планируют перекрыть несколько улиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове с 3 июля запретят остановку транспорта на Театральной площади. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации донской столицы.

- На площади Театральной под запретом будет участок от переулка Краснофлотского до переулка Продольного с южной стороны, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 августа по 17 октября планируют ограничить движение машин на Островского, Пушкинской и Максима Горького