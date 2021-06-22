До 100 человек планируют сократить количество участников массовых мероприятий на Дону

В июне и июле должны провести 117 массовых мероприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сократить количество участников массовых мероприятий до 100 человек предложил сегодня, 22 июня, замглавы донского управления Роспотребнадзора Анатолий Конченко. Свое мнение специалист озвучил на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

- В июне и июле запланировано большое количество массовых мероприятий. Всего - 117 с количеством участников около 70 тысяч человек, в том числе в июне 40 мероприятий, в июле - 77. Предлагаю ограничить число участников, их должно быть не более 100 человек. Мероприятия должны проводить при строгом соблюдении санитарных правил, - подчеркнул Анатолий Конченко.

Также представитель Роспотребнадзора в случае ухудшения эпидситуации предложил и вовсе отменить любые массовые мероприятия.

- Учитывая нарастающую тенденцию роста заболеваемости в других субъектах, которая может повлиять на уровень заболеваемости в области, необходимо принять решение о временной приостановке проведения массовых мероприятий, - заявил заместитель руководитель управления Роспотребнадзора Анатолий Конченко.

На этом же совещании губернатор Василий Голубев пригрозил ввести пригрозил ввести обязательную вакцинацию, если ситуация с заболеваемостью не изменится в лучшую сторону.