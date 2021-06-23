Власти Ростова планируют получить контроль над маршрутами до «Меги» и Аксая

Нововведения должны повысить качество обслуживания на линиях Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Ростова планируют получить контроль над рядом межмуниципальных маршрутов. В частности речь идет о тех направлениях, которые связывают город с Аксаем и ТЦ «Мега». Проект уже согласовали с Минтрансом области. Об этом на заседании в гордуме сообщил руководитель департамента транспорта Христофор Ермашов.

- В 2020 году нам поручили устранить замечания и обратиться с инициативой повторно. 21 июня 2021 года мы получили согласование от областного министерства транспорта с учетом рекомендаций по дополнению ряда маршрутов, - сказал Христофор Ермашов.

Чиновник добавил, что «утверждение проекта областного закона позволит оптимизировать транспортную сеть Ростова, повысит качество обслуживания на линиях и рентабельность маршрутов».

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