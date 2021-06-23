Василий Голубев признался, что не хочет вводить ограничения и обязательную вакцинацию

Глава региона подчеркнул, что многое сейчас зависит от вакцинации Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев признался, что не хотел бы вводить обязательную вакцинацию и новые коронавирусные ограничения в Ростовской области. Такое заявление губернатор сделал в эфире телеканала «Россия 24».

- Многое, если не все, зависит непосредственно от нас. Наша самодисциплина, ответственное отношение, реализация санитарных норм. Развитие событий будет зависеть именно от этого. Ситуация сейчас напряженная, мы еще сохраняем некую стабильность. Ухудшение - это введение новых ограничений, такой ситуации перед собой не ставим, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона также добавил, что многое сейчас зависит от вакцинации. Старшее поколение это понимает, а вот «молодежь - люди, которые работают на предприятиях, к сожалению, менее дисциплинированы». Василий Голубев призвал жителей Дона делать прививки, чтобы защитить себя и жизни своих близких.

Ранее на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 губернатор уже поднимал эту тему. Тогда Василий Голубев пригрозил, что в случае роста заболеваемости, прививки могут сделать обязательными.

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