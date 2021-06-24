В городском транспорте Ростова участились проверки масочного режима

В Ростове ситуация с коронавирусом непростая, но стабильная Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону пассажиров и водителей общественного транспорта стали чаще проверять на предмет ношения масок. Это связано с тем, что многие горожане стали менее бдительными. Все больше людей выходят на улицы без средств защиты.

Об этом на заседании в городской администрации рассказал директор департамента городского транспорта Христофор Ермашов. По его словам, созданы дополнительные мобильные группы, которые проверяют соблюдение масочного режима в транспорте.

Кроме того, департамент держит на контроле и ситуацию с кондиционерами в автобусах. Дело в том, что в последнее время поступали жалобы на то, что в салонах невыносимая жара, и очень трудно в таких условиях не снимать с лица маску.

Также на заседании участники выразили опасение, что в городе возможен всплеск заболевших этим летом. Власти не исключают, что спровоцировать такую ситуацию могут поездки на Черное море.

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