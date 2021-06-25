В Ростовской области 86-летняя старушка стала жертвой сексуального преступления

В Песчанокопском районе Ростовской области 76-летнего безработного местного жителя подозревают в преступлении сексуального характера. Как рассказал «КП-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, житель одного из поселков решил «заглянуть на огонек» к пожилой одинокой старушке.

Пенсионер пришел в дом к 86-летней женщине, которая в силу возраста и состояния здоровья, была практически прикована к постели и почти не вставала. Вначале незваный гость просто сидел за столом, курил и пил алкоголь. А потом у него возникло нездоровое желание.

Как сообщил источник «КП-Ростов», мужчина воспользовался беспомощным состоянием старушки и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. О ЧП узнали полицейские. В результате на злоумышленника завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». С места происшествия в качестве улик следователи изъяли галоши мужчины, сигареты, одеяло и плед.

Кстати, со времен Советского Союза мужчина имеет судимости за злостное хулиганство и за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Если суд признает вину пенсионера, он может сесть в тюрьму на шесть лет.

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