В Ростовской области разрешили отдыхать на 70 пляжах из 101

На всех прибрежных территориях пробели масштабную поверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в этом году разрешили работу 70 пляжей. Соответствующие документы получили самые безопасные места отдыха. Об этом сегодня, 25 июня, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- Специалисты обследовали 101 пляж, разрешили работу на 70. Также подготовлено 111 мест отдыха у воды с запретом купания. Эта работа продолжается, - прокомментировали журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

До этого на прибрежных территориях пробели масштабную поверку. Дно тщательно водоемов обследовали водолазы, а качество воды и песка проверили в специальных лабораториях. Кроме того, к открытию допустили только оборудованные места - те, где установили посты для спасателей, информационные стенды и раздевалки. Сегодня же стало известно, что в Ростове к посещению отдыхающих допустили еще один пляж - «Каррера», он находится на улице Пескова.