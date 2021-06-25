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Происшествия25 июня 2021 14:44

В Таганроге прокомментировали ситуацию с обрушением на самотечном коллекторе

Авария произошла между улицей Галицкого и аэродромом «ТАНТК имени Бериева»
Ангелина СКИБА
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Сейчас на месте происшествия пытаются локализовать проблему

Сейчас на месте происшествия пытаются локализовать проблему

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 25 июня, власти Таганрога прокомментировали ситуацию с обрушением на самотечном коллекторе. Информация появилась на сайте городской администрации.

- Авария произошла в створе Поляковского шоссе между улицей Галицкого и территорией аэродромной базы «ТАНТК имени Бериева». Имеются просадки грунта, само обрушение еще продолжается, - говорится в сообщений.

Как уточнили власти, пострадал участок коллектора протяженностью 728 метров. Сейчас на месте происшествия пытаются локализовать проблему, также подсчитывают сумму на восстановление и ремонт.