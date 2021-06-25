В Таганроге прокомментировали ситуацию с обрушением на самотечном коллекторе

Сейчас на месте происшествия пытаются локализовать проблему Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 25 июня, власти Таганрога прокомментировали ситуацию с обрушением на самотечном коллекторе. Информация появилась на сайте городской администрации.

- Авария произошла в створе Поляковского шоссе между улицей Галицкого и территорией аэродромной базы «ТАНТК имени Бериева». Имеются просадки грунта, само обрушение еще продолжается, - говорится в сообщений.

Как уточнили власти, пострадал участок коллектора протяженностью 728 метров. Сейчас на месте происшествия пытаются локализовать проблему, также подсчитывают сумму на восстановление и ремонт.