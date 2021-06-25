Известно, что на месте коммунального ЧП сейчас оградили 150 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге обрушился участок городского коллектора, информация об этом сегодня, 25 июня, появилась в соцсетях. Предположительно, на месте коммунального ЧП сейчас оградили 150 метров. Причины произошедшего пока неизвестны.

Похожий случай в приморском городе произошел в феврале 2021 года. Тогда на пересечении улиц Советской и Доменской из-за дефекта на сетях размыло асфальт и образовалось несколько ям.

Ранее власти отчитались, что на восстановление коллектора выделили 49 млн рублей. Из этой суммы почти 37,2 млн рублей - средства резервного фонда области, еще около 12 млн рублей поступили из городского бюджета. Ранее подрядчик уже завершил работы на улицы Петровской.

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