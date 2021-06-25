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Общество25 июня 2021 15:35

Больницы Ростовской области получили 63 автомобиля скорой помощи

Обновление автопарка планируют продолжить
Ангелина СКИБА
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В течение ближайших трех лет власти собираются обновить 152 машины Фото: сайт правительства РО

В течение ближайших трех лет власти собираются обновить 152 машины Фото: сайт правительства РО

Больницы Ростовской области получили в 2021 году 63 автомобиля скорой помощи. Этот транспорт закупили для 35 территорий. Всего было потрачено 48,5 млн рублей, сообщает сайт правительства региона.

Работу с автопарком намерены продолжить. Так, например, в течение ближайших трех лет власти собираются обновить 152 машины. Кроме того, должны дополнительно приобрести еще 138 единиц транспорта.

Накануне два автомобиля доставили в районную ЦРБ Верхнедонского района. Они будут работать на базе Мешковской и Мещеряковской амбулаторий. На это выделили более 7,2 млн рублей.

Также автопарк накануне обновили девять ростовских подстанций скорой помощи. Ключи от 16 новых спецмашин вручили сити-менеджер Алексей Логвиненко и министр здравоохранения области Юрий Кобзев