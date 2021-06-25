Два перевозчика отменили авиарейсы из Платова в Париж и Баку

Одна из компаний перенесла полеты во французский Бове на октябрь 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области приостановили рейсы из Платова в Париж и Баку. Об этом сообщили авиаперевозчики. Причиной для такого решения стала нестабильная ситуация, связанная с распространением коронавируса.

Так, одна из компаний перенесла полеты во французский Бове на октябрь 2021 года. При этом жителей Дона предупредили, что ситуация может измениться после сертификации отечественной вакцины в Евросоюзе. Пассажирам, которые планируют путешествия в Париж, посоветовали заранее позаботиться о прививке.

Второй перевозчик заявил об отмене летних рейсов в столицу Азербайджана. Тем, кто успел забронировать места на 30 июня и более поздний срок, обещают однократно и бесплатно поменять билеты на любую другую дату с сохранением класса обслуживания. До этого один перевозчик уже отменял один из рейсов, это было 23 июня.