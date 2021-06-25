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Экономика25 июня 2021 16:33

Офисный долгострой в Пролетарском районе Ростова выставили на торги

Речь идет о незавершенном здании на Мясникова, 31
Ангелина СКИБА
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Начальная цена лота - 3,3 млн рублей

Начальная цена лота - 3,3 млн рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Офисный долгострой в Пролетарском районе выставили на торги. Аукцион состоится 26 июля. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Речь идет о незавершенном здании на Мясникова, 31. Его общая площадь составляет 295,3 квадратных метров. Начальная цена лота - 3,3 млн рублей.

- Вид разрешенного использования - «для строительства офисного здания с подземной автостоянкой (1 очередь), предназначено для объектов общественно-делового значения, - говорится в сообщении.

Также в начале июня власти Ростова выставили на продажу три долгостроя. Все они находятся за старым автовокзалом. За постройки в общем затребовали почти 700 млн рублей