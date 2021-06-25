Офисный долгострой в Пролетарском районе Ростова выставили на торги

Начальная цена лота - 3,3 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Офисный долгострой в Пролетарском районе выставили на торги. Аукцион состоится 26 июля. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Речь идет о незавершенном здании на Мясникова, 31. Его общая площадь составляет 295,3 квадратных метров. Начальная цена лота - 3,3 млн рублей.

- Вид разрешенного использования - «для строительства офисного здания с подземной автостоянкой (1 очередь), предназначено для объектов общественно-делового значения, - говорится в сообщении.

Также в начале июня власти Ростова выставили на продажу три долгостроя. Все они находятся за старым автовокзалом. За постройки в общем затребовали почти 700 млн рублей