Две шестилетние девочки и двое взрослых пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

В результате ДТП пострадали четыре человека. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Красносулинском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» 27 июня около 17 часов.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался на высокой скорости. При этом ехал он на участке, где в тот момент проводились дорожные работы. В итоге мужчина не справился с управлением. Иномарка врезалась в «Шевроле», который остановился перед затором. После этого «Тойота» столкнулась с «Киа» и «Ниссаном»ю

— В результате ДТП пострадали пассажиры «Шевроле» — две шестилетние девочки и 36-летняя женщина. Травмы получил и 35-летний пассажир «Тойоты», — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

К счастью, дети находились в специальных креслах и избежали серьезных травм. По факту происшествия проводится проверка.