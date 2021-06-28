В ДТП на трассе Константиновский - Тацинская погибла женщина, есть пострадавшие

Авария произошло около 11 часов в Тацинском районе Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 28 июня, в ДТП на трассе Константиновский - Тацинская погибла 64-летняя женщина. Также пострадали еще двое мужчин - водители 33 и 68 лет, их увезли у в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошло около 11 часов в Тацинском районе. По предварительным данным, трагедию спровоцировал владелец LADA Priora. Он нарушил правила расположения на дороге и выехал на встречную полосу. Там его машина лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2104.

От удара во второй легковушке серьезные травмы получила женщина, которая находилась на пассажирском сидении. Она умерла на месте, медики не смогли ничего сделать. Оба водителя получили своевременную помощь.

- Сейчас автоинспекторы выясняют детали трагедии. Проводится проверка, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД.

Сегодня же водитель фургона попал в реанимацию после столкновения с фурой марки Iveco. Этот несчастный случай произошел на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе

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