Водитель фургона попал в реанимацию после ДТП на трассе в Ростовской области

Предварительно водитель не придерживался безопасной скорости Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 28 июня, в Аксайском районе после ДТП на трассе М-4 «Дон» в реанимацию попал водитель фургона АФ-4750Е3. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Водителю грузовика 45 лет. По предварительным данным, он не придерживался безопасной скорости и врезался в остановившуюся на красный свет фуру марки Iveco. Сейчас автоинспекторы выясняют детали произошедшего.

Вчера на М-4 в массовой аварии пострадали две 6-летние девочки и двое взрослых. Как установили правоохранители, один из водителей превысил скорость и врезался сразу в три авто