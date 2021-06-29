В Таганроге из подпольного цеха изъяли более 4 тонн рыбы

Бизнесмен торговал с крупными розничными сетями Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Таганроге накрыли нелегальный цех с 4 тоннами рыбы. Его владельцу - 31-летнему предпринимателю - теперь грозит до 3 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 29 июня, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Весь товар уже изъяли. В помещениях цеха нашли рыбу азово-донскую сельдь, бычков и пеленгаса. Подозреваемый хранил и продавал немаркированную продукцию, - уточнили в УТ МВД по СКФО.

Также правоохранители выяснили, что бизнесмен работал не с обычными торговыми точками, а с крупными розничными сетями. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Такой же ущерб в этом июне нанес браконьер, которого поймали в районе хутора Ключникова. За нарушение у мужчины забрали машину и всю добычу