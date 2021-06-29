В Ростове приостановили продажу популярного средства от молочницы

В Ростове приостановили продажу препарата от молочницы Фото: "КП" Архив

В Ростове была приостановлена продажа популярного среди женской аудитории препарата против молочницы - Флуконазол. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора Ростовской области.

В лаборатории ведомства сообщили, что лекарственное средство не выдержало лабораторных испытаний по показателю «Растворение».

- Речь идет о препаратах: 1. Флуконазол, капсулы 150мг 1шт., серия 30121, производства ООО «Производство Медикаментов», Россия; 2. Флуконазол, капсулы 50мг 1шт., серия 30421, производства ООО «Производство Медикаментов», Россия, - говорится в тексте сообщения.

В связи с непрохождением тестов донской Росздравнадзора приостановил продажу указанных серий на территории региона

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Образцы, поступившие для анализа в лабораторию «Роздравнадзора», вызвали у экспертов сомнения.