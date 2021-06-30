В Ростове уже в июле начнут очистку загрязненного Темерника

Очистку будет контролировать специальная рабочая группа Фото: сайт правительства РО

В июле 2021 года должны начаться работы по ликвидации загрязнения реки Темерник, заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии области Алла Кушнарева. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Договор с подрядчиком подписала компания, обслуживающая очистные Суворовского микрорайона. Работы будет контролировать специальная группа.

Скандал со сбросом неочищенных стоков в Темерник разразился в начале апреля этого года. Тогда власти сообщили, что загрязнение произошло с очистного сооружения компании ООО «КЭСК». После этого начали административное расследование. Спустя время ситуацию под контроль взял губернатор Василий Голубев, а уже в июне 2021 года начали говорить о необходимости модернизации очистных.

Сейчас, по данным властей, «наблюдается устойчивая тенденция повышения качества очистки сточных вод: вода на выпуске прозрачная, отсутствует цвет и запах, характерный для канализации».

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