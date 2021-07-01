«Всегда леди!»: «Мисс Россия» в купальнике восхитила поклонников

Виктория Лопырева восхитила поклонников ярким фото. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательницу титула «Мисс Россия – 2003», модель, ведущую Викторию Лопыреву знают не только как красивую женщину, но и как человека, разбирающегося в футболе. О том, что футбол для нее имеет значение, Виктория Лопырева подтвердила своим очередным постом в инстаграме.

Перед этим девушка приняла участие в пляжной фотосессии. Для съемок она выбрала синий купальник. Одну из фотографий, на которой она смотрит на зрителей особенно дерзким взглядом, Виктория опубликовала в своем блоге.

Пост собрал больше трехсот лайков и не меньше комментариев

- Вы всегда леди, - написал один из поклонников.

- Божественная, - подчеркнул другой.

- Неописуемая красота, - сказал третий.

Под снимком в купальнике Виктория написала большой пост о футболе.

- Друзья, наконец, мы с вами увидели крутой футбол! Казалось, что Испания vs Хорватия - пока лучший матч, но, когда швейцарцы забили первый гол французам, началась интрига, которая и вовсе переросла в первую серию пенальти на этом чемпионате. Швейцария одержала победу. Ян Зоммер – молодец. Спрошу у него, что он испытывал во время серии пенальти против действующих Чемпионов Мира! А вот, что чувствует Мбаппе - лучше не знать! – высказалась Виктория.

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