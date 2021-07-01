Жена Дмитрий Диброва показала ультра-модный лук для прогулок с детьми

Полина Диброва обожает яркие цвета. Фото: официальная страницу Полины Диброва в "Инстаграме"

Мать троих сыновей, супруга известного шоу-мена и телеведущего Дмитрия Диброва опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» фотографию в модном и дерзком наряде.

Съемка проходила на детской площадке. Фоном для модели стали пластиковые домики и горки. Для фотосета Полина Выбрала черные брюки–бананы с большими накладными карманами по бокам, короткий топ такого же цвета и яркий желтый пиджак.

Фото девушка выложила в своем блоге. Под снимком же Полина Диброва рассказала, с чем у нее ассоциируется слово «праздник».

- У меня это слово - шарики , - сообщила Полина.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что Полина Диброва пришла на свадьбу друзей в оранжевом костюме с откровенным декольте. Вырез был столь откровенным, что подписчики даже намекнули на то, что под пиджаком отсутствует кофта.

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