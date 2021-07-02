Из Ростовской области экспортировали 6,7 млн тонн пшеницы

Объем агроэкспорта планируют довести до 5,4 млрд долларов США. Фото: сайт правительства РО

Экспорт пшеницы из Ростовской области значительно возрос в июне этого года. К концу месяца он составил 6,7 млн тонн, общая стоимость товара - 2,3 млрд долларов США. Такие цифры озвучил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров, сообщает сайт донского правительства.

- Мы должны довести объем агроэкспорта до 5,4 млрд долларов США. На конец июня, по предварительным данным, экспорт АПК составил 6,7 млн тонн на сумму 2,3 млрд долларов США. Традиционно зерновые составляют 60% донского агроэкспорта, - прокомментировал чиновник.

Также Виктор Гончаров добавил, что по сравнению с периодом 2020 года объемы поставок за границу увеличились в 22 раза в денежном выражении и в 18 раз в натуральном. Торговая активность изменилась после введения механизма плавающей пошлины.

Ранее власти сообщили об увеличении экспорта в Узбекистан, он вырос на 34%. Регион выручил свыше 105 млн долларов США

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