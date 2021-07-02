Присвоила 530 тысяч рублей: в Ростове будут судить главбуха МФЦ

Судьбу изобретательной ростовчанки решит суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Главного бухгалтера ростовского МФЦ подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Женщина незаконно начислила себе свыше 530 тысяч рублей зарплаты, уверены в управлении Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, нелегальной схемой наживы злоумышленница пользовалась с 2019 по 2021 год. Все это время она на свое усмотрение исправляла платежные и получала завышенную зарплату.

Известно, что весь ущерб уже возмещен в полном объеме. Все доказательства собрали, теперь судьбу изобретательной ростовчанки решит суд.

Ранее в донской столице вынесли приговор бандитам, которые обманули дольщиков на 2 млрд рублей. От их теневой схемы пострадали почти 1,5 тысячи человек.

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