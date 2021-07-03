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Происшествия3 июля 2021 21:25

В Таганроге загорелся мясной павильон на Николаевском рынке

Пожар удалось ликвидировать спустя час после возгорания
ТИХОНОВА Татьяна
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Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров и потушили в считанные минуты. Фото: Управление МЧС по Ростовской области

Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров и потушили в считанные минуты. Фото: Управление МЧС по Ростовской области

Пожар на Николаевском рынке в Таганроге произошел вечером 3 июля. Загорелся мясной павильон. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

В 19.56 донским спасателям поступило сообщение о возгорании в районе Николаевского рыка. Бороться с огнем прибыли 16 человек и четыре единицы техники.

К 20.42 огонь удалось локализовать на площади 150 квадратных метров площади.

В 20.47 пожар был ликвидирован.

Как сообщают в управлении МЧС по Ростовской области, в пожаре никто не пострадал. Надзорные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В Таганроге пожарные тушили мясной павильон
Видео: МЧС по Роствской области

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