В Таганроге загорелся мясной павильон на Николаевском рынке

Пожар локализовали на площади 150 квадратных метров и потушили в считанные минуты. Фото: Управление МЧС по Ростовской области

Пожар на Николаевском рынке в Таганроге произошел вечером 3 июля. Загорелся мясной павильон. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

В 19.56 донским спасателям поступило сообщение о возгорании в районе Николаевского рыка. Бороться с огнем прибыли 16 человек и четыре единицы техники.

К 20.42 огонь удалось локализовать на площади 150 квадратных метров площади.

В 20.47 пожар был ликвидирован.

Как сообщают в управлении МЧС по Ростовской области, в пожаре никто не пострадал. Надзорные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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