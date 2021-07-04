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Происшествия4 июля 2021 16:27

В Ростове под колесами автомобиля погиб 30-летний мужчина

Смертельное ДТП произошло на проспекте Стачки
ТИХОНОВА Татьяна
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Правоохранители проводят проверку случившегося

Правоохранители проводят проверку случившегося

Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 3 июля, на проспекте Стачки произошла серьезная авария. В ней погиб 30-летний пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате пешеход, 30-летний мужчина, оказался сбит автомобилем «Лада Гранта». Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Правоохранительные органы разыскивают нарушителя и выясняют обстоятельства случившегося.

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