В Ростове под колесами автомобиля погиб 30-летний мужчина

Правоохранители проводят проверку случившегося Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 3 июля, на проспекте Стачки произошла серьезная авария. В ней погиб 30-летний пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате пешеход, 30-летний мужчина, оказался сбит автомобилем «Лада Гранта». Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Правоохранительные органы разыскивают нарушителя и выясняют обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП с 16-летним за рулем: двое погибли, один в больнице

Следователи разбираются в причинах аварии, которая произошла утром 3 июля в Каменске-Шахтинском (подробнее)