Самое большое граффити в Ростовской области появилось в Каменском районе

Портрет космонавта Юрия Гагарина украсил хутор Самбуров. Фото: "Ростов Главный"

В хуторе Самбуров Каменского района в Ростовской области нарисовали самое большое граффити в регионе. Площадь портрета космонавта Юрия Гагарина превышает 350 квадратных метров. Фотография рисунка появилась в соцсети.

Сообщается, что собственник большой сельскохозяйственной фирмы строит экопарк. И для оформления хутора привлек художника Дмитрия Диаза. На портрет первого космонавта площадью более 350 квадратных метров ушло более 300 литров краски. Как сказал художник, на следующем граффити он изобразит абстрактную композицию.

Комментаторы инициативу тепло поддержали. Не обошлось и без юмора.

- ЖКХ по привычке серой краской закрасят, - шутит один из пользователей соцсети.

- Мне очень нравится. Без всякой агрессии и пошлости, - добавила вторая читательница.

- Лучше поздно, чем никогда, - пишет третий комментатор.

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