В Ростовской области мужчина приехал на проводы в армию и лишился автомобиля

Угонщика нашли быстро Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел МВД по Мартыновскому району Ростовской области поступило заявление от местного жителя об угоне его автомобиля В Отдел МВД России по Мартыновскому району поступило заявление от местного жителя об угоне «ВАЗ 210740». Автомобиль пропал на проводах в армию. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД региона.

Пострадавший объяснил, что приехал к родственникам отметить призыв в армию их сына. Приехав на место, мужчина оставил машину возле дома, а ключи оставил в автомобиле. Через несколько часов, когда наступила пора провожать призывника, владелец не обнаружил авто на том месте, где его оставлял, и обратился по поводу угона в полицию.

Правоохранительные органы задержали местного жителя 29-ти лет, ранее судимого. Как выяснили полицейские, этот мужчина также находился в гостях на празднике. Когда призывника повезли в военный комиссариат, подозреваемый забрался в первый попавшийся стоявший автомобиль и, увидев ключи, решил сам поехать и проводить парня в армию. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево, оставил машину и скрылся.

Найденный автомобиль полицейские вернули владельцу. А в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, действует подписка о невыезде.

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