На трассе М-4 «Дон» грузовик влетел в отбойник и стал причиной пробки

Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Миллеровском районе на трассе М-4 «Дон» водитель грузовика врезался в отбойник. Аварий случилась на 858-м километре. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

Сообщается, что 62-летний водитель «Скании» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. ДТП обошлось без травм.

Авария стала причиной пробки на дороге. Фуру пришлось убирать с помощью спецтехники.

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