На трассе М-4 «Дон» грузовик влетел в отбойник и стал причиной пробки

Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В Миллеровском районе на трассе М-4 «Дон» водитель грузовика врезался в отбойник. Аварий случилась на 858-м километре. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
Сообщается, что 62-летний водитель «Скании» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. ДТП обошлось без травм.
Авария стала причиной пробки на дороге. Фуру пришлось убирать с помощью спецтехники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП с 16-летним за рулем: двое погибли, один в больнице
Следователи разбираются в причинах аварии, которая произошла утром 3 июля в Каменске-Шахтинском (подробнее)