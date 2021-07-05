Дмитрия Беликова назначили заместителем министра транспорта Ростовской области

Стаж работы специалиста в органах исполнительной власти превышает 10 лет. Фото: министерство транспорта РО

Дмитрия Беликова назначили на пост заместителя министра транспорта Ростовской области. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Известно, что ранее чиновник был заместителем министра ЖКХ региона. В Минтрансе Дмитрий Беликов будет курировать вопросы, связанные с работой общественного, автомобильного, железнодорожного, авиационного и морского транспорта.

Общий стаж работы специалиста в органах исполнительной власти Ростовской области превышает 10 лет.

Ранее на пост замглавы администрации Таганрога назначили Александра Рябых. Он перешел в приморский город из администрации Ростова.

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