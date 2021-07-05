Штормовое предупреждение: 6 июля на Ростовскую область обрушатся ливни с грозами

Во время ветра нельзя стоять рядом с витринами и деревьями Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение суток 6 июля в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В непогоду жителям Дона рекомендуют сократить время пребывания на улице. Во время ветра нельзя стоять рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Опасно для жизни подходить к оборванным проводам линий электропередач. В случае ЧП следует звонить по телефону «112».

Ранее синоптики сообщили, что из-за осадков на этой неделе снизится температура воздуха. После 30-градусной жары обещают до +25-27 градусов днем. Однако ветер будет в основном южным.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.